Собянин: хирурги Москвы получили 25 тысяч единиц новейшего оборудования

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Москва продолжает модернизацию городского здравоохранения, несмотря на то, что эта программа формально завершена. За последние годы выделено около трех миллиардов рублей на обновление оборудования и капитальный ремонт. Об этом заявил Сергей Собянин, посещая НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где после ремонта открылся операционный блок. Он включает девять операционных залов, оснащенных самой современной техникой. Кроме того, построены патологоанатомический и лабораторный корпуса.

В Институте имени Склифосовского обновился весь операционный блок общей площадью 3 тысячи квадратных метров, рассказал "ТВ Центр". Идеальный микроклимат и последние технические разработки – аппаратура для проведения высокотехнологических операций самого широкого профиля.

"В операционной находится такое оборудование, которое помогает врачам, не отвлекаясь, очень быстро проводить различные диагностические исследования, в том числе, во время выполнения операций на операционном столе", - отметил врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Столяров.

Развитие хирургии – один из приоритетов программы "Московское здравоохранение", рассказал мэр Москвы. Он посетил в пятницу обновленный операционный блок.

"Хотя программа модернизации здравоохранения формально давно уже закончилась, мы каждый год вкладываем миллиарды рублей в обновление медицинской техники и технологий, в том числе и здесь. Закончены восемь операционных. Это по сути дела ядро, центр "Склифа". Он обновлен полностью. Помимо этого мы построили патологоанатомический корпус, лабораторный. И договорились построить еще новую станцию скорой помощи", - рассказал Собянин.

Врачи и медицинский персонал научились обращаться с новой техникой в Симуляционном центре Боткинской больницы. Сейчас в среднем в каждой операционной можно проводить до шести операций в день, в большинстве – высокотехнологичные и малотравматичные вмешательства.

"Мы планируем здесь проводить 10 тысяч операций в год. Это плановых. А в экстренных у нас проводится 23-25 тысяч. Получается 35 тысяч операций в год делает институт", - отметил директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутия.

"Вся страна ориентируется на "Склиф" как на главнейшее учреждение скорой помощи. Для нас это головное учреждение, работающее со всеми регионами, и оказывающее помощь, и предоставляющее образовательные программы всем врачам скорой помощи в стране", - заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

32 профессора, 86 докторов наук, 147 кандидатов наук – таков научный состав НИИ Склифосовского. Во главе каждого отделения в обязательном порядке стоит доктор наук. Мэр сообщил – такой уровень института город будет поощрять.

"В ближайшее время примем решение о выделении специальных грантов для учреждений, которые занимаются научной деятельностью. Хотя городу не предписано этим заниматься, но так исторически сложилось – сильные коллективы, огромное количество кафедр, с которыми мы активно работаем", - отметил Собянин.

Прямая трансляция операции по удалению желчного пузыря. Здесь считают, что подобные технологии помогут молодым специалистам. Можно даже устраивать научные онлайн-конференции и удалённые консультации.

"То есть весь этот комплекс плюс возможность трансляции изображения, передачи, возможности обсуждения в виде конференции, он приводит к тому, что качество работы естественно улучшается", - уверен заместитель главврача по хирургической работе Института имени Склифосовского Карен Джаграев.

Количество сделанных операций в Москве за последние годы увеличилось на треть, а очередей на хирургическое вмешательство в Московских клиниках больше нет.

Кристина Одиноченко, Владимир Черных, Александр Ивановский, "ТВ Центр"