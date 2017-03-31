Сотни рабочих на Украине требуют восстановить торговые связи с Россией

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На Украине сотрудники одного из крупнейших заводов в Мелитополе потребовали от президента и правительства восстановить торговые связи с Россией. Сотни рабочих считают, что это единственный шанс преодолеть тяжелейший кризис и сохранить производство. О возобновлении отношений с нашей страной заговорил и один из советников главы МВД Украины.

Едва догорающий внедорожник пожарные заливают пеной, как в местной полиции уже заявляют о диверсантах из Донбасса. Эта версия возникает, как только вокруг места происшествия появляется красно-белая лента. За рулем автомобиля находился Александр Хараберюш - заместитель начальника главного отдела контрразведки Донецкого СБУ. Впрочем, в отличие от своих подчиненных, глава украинского МВД в комментариях осторожен, передает "ТВ Центр".

"В Мариуполе был террористический акт, был подорван один из автомобилей. Сотрудник СБУ пострадал и погиб. Информация больше будет дана СБУ", - сообщил Арсен Аваков.

Украинские СМИ со ссылкой на свои источники называют совсем другую версию. Полковника СБУ устранили местные контрабандисты. Не верят в диверсантов и политологи, у криминала в стране давно развязаны руки. Как оказалось, в безопасности себя не могут почувствовать даже влиятельные сотрудники спецслужб.

"Боюсь, что мы вошли в эту стадию политических убийств по известному принципу: нет человека - нет проблемы. Других механизмов уже не осталось. Механизмов какого-то мирного разрешения конфликта интересов не остается, а интересы самые разные: не только коммерческие, но и политические", - заявил политолог Виталий Крюков.

Президент Петр Порошенко убийство в Мариуполе комментировать не решился. Он заявил, что увеличит выплаты военным, несущим службу непосредственно на линии разграничения с юго-востоком. С 1 апреля она вырастет на 50 долларов. Деньги небольшие, но людям без погон не приходится рассчитывать даже на это. В первую очередь средств не хватает на оплату коммуналки. За месяц общий долг украинцев за отопление и горячую воду вырос на 7% и составил 12 миллиардов гривен. Блокада Донбасса ситуацию может ухудшить.

"Правительство получило возможность дальше говорить о необходимости повышения тарифов, потому что мы будем закупать импортный уголь, который соответственно будет дороже, чем тот, что закупался с неконтролируемых территорий", - сказал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Но пока угля и кокса вообще не хватает. Сегодня руководство Днепровского металлургического комбината заявило о консервации доменных печей. До блокады кокс получали из Алчевска. Новые поставщики просят предоплату, но денег нет даже на выплату долгов по зарплате. Теперь основное производство остановлено, ежемесячные убытки - семь миллионов долларов.

"Если мы стоим, то семь миллионов мы тратим, а вот где их взять, если мы ничего не отгружаем. Вопрос очень большой. Поэтому однозначно могу сказать, если мы будем стоять продолжительное время, то это закончится коллапсом", - сообщил гендиректор Днепровского меткомбината Вячеслав Мосьпан.

А накануне рабочие одного из крупнейших заводов Мелитополя, рынок сбыта которого был ориентирован в основном на Россию, провели митинг. Люди требуют восстановить связи с нашей страной. Спроса на продукцию предприятия на Украине недостаточно, чтобы сохранить производство. С неожиданным заявлением выступил и советник главы МВД Украины Илья Кива.

"В каких бы отношениях мы сегодня не находились с Российской Федерацией, пройдет время, мы в любом случае найдем компромисс. Мы должны находить возможность друг с другом разговаривать. Мы должны сломить в себе эту гордыню", - заявил он.

Илья Кива никогда не испытывал симпатий к России, совсем недавно предлагал насильно украинизировать жителей Донбасса, собирал расстрельные списки сайта "Миротворец". А теперь признал, что Украина во многом зависит от своего восточного соседа.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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