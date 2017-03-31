Генпрокурор Украины заявил о существенном прогрессе в деле Вороненкова
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по делу об убийстве Дениса Вороненкова серьёзно продвинулось в поисках соучастников преступления. Сообщать подробности, однако, Луценко не стал, сказав только, что задержанных по делу пока нет.
По данным "ТВ Центра", в средствах массовой информации появились сведения о криминальных интересах, из-за которых могли пересечься пути бывшего депутата Госдумы и его убийцы Павла Паршова. Тот, как выяснилось, был участником преступной группы, занимавшейся обналичиванием денег. Паршов отвечал за охрану подельников. Группа действовала в основном на Украине, но пять лет назад перебралась в Москву.
Вороненков же, по данным российских спецслужб, сам был причастен к теневым финансовым операциям. На этой почве у него мог возникнуть конфликт с украинскими конкурентами. По факту убийства Вороненкова Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Оперативные мероприятия будут проводиться, в том числе, и в Москве.
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