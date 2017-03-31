WikiLeaks: российскими хакерами прикидываются агенты ЦРУ

Теги: Политика сша хакер россия цру

ЦРУ устраивает атаки на серверы по всему миру, маскируясь под российских и китайских хакеров. Косвенное доказательство этому появилось сегодня на скандально известном сайте WikiLeaks. Это архив из почти 700 файлов с кодами секретной сети Центрального разведывательного управления.