WikiLeaks: российскими хакерами прикидываются агенты ЦРУ
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ЦРУ устраивает атаки на серверы по всему миру, маскируясь под российских и китайских хакеров. Косвенное доказательство этому появилось сегодня на скандально известном сайте WikiLeaks. Это архив из почти 700 файлов с кодами секретной сети Центрального разведывательного управления.
Как сообщил "ТВ Центр", эти файлы не являются вредоносными и предназначены только для сокрытия причастности американской разведки к взлому серверов. Среди примеров таких кодов - фрагменты на корейском языке, арабском и фарси. Правда текст, выдаваемый, например, за русский, представляет собой не что иное, как хаотичный набор букв. По данным WikiLeaks, эти коды могли использоваться в том числе во время выборов в США в прошлом году.