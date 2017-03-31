Тайную комнату под Китай-городом могут открыть для туристов

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Интригующую находку - подземелье времён Ивана Грозного - обнаружили в центре Москвы археологи. На Лубянке и Новой площади сейчас развернулись масштабные работы по благоустройству. Но сначала территорию обследуют историки. Вслед за множеством предметов старины им удалось найти помещение, сооружённое в фундаменте когда-то проходившей здесь Китайгородской стены.

На протяжении четырёх столетий пешеходы спешили по делам на Новой площади и даже не догадывались, что прямо у них под ногами - тайная комната. Её никогда не было видно, зато слышно оттуда всё было очень хорошо, передает "ТВ Центр".

Очень маленькое помещение с крепкими стенами. Эта тайная комната была одним из помещений, спрятанных под Китайгородской стеной. Она называлась для современного человека необычно – "слух". Ее главным предназначением было подслушивать, не роет ли неприятель подкоп.

"Известно, что под землёй любой звук, почва резонирует, и звук проходит сквозь нее, и специальные слухачи, когда враги рыли подкопы или траншею, тогда принимали контрмеры - рыли им навстречу, взрывали", - рассказал член президентского Совета по культуре Константин Михайлов.

Китайгородскую стену построили в XVI веке для защиты от набегов крымских татар. Поэтому каждое её сооружение выполняло оборонные функции. С башен наблюдали, а из тайных комнат, построенных прямо в фундаменте, подслушивали.

"Сооружение использовалось как фортификационная крепость, её штурмовало, в конце концов, ополчение Трубецкого", - продолжил Михайлов.

Эта слуховая камера была спрятана под Богословской - одной из 12 башен стены. Она стояла рядом с действующим храмом Иоанна Богослова под Вязом. Такие "слухи" вокруг Кремля строили итальянцы. Они же делились с русскими секретами - как ещё лучше слышать врага.

"Часто, например, в Италии туда подвешивали железные листы, как резонаторы. А в России в наставление по ратному делу ставили барабаны с горохом или бубны, или часто на яйцо клали монету, если оно дрожит, то враг ведёт подкоп", - сообщил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

Тайные комнаты археологи на Лубянке уже находили, в 20-х годах прошлого века, когда шла подготовка к строительству метро.

"Когда строили метро, наткнулись на такую же камеру, оставшуюся от Никольских ворот Китай-города. Это у Сытина написано в известном труде. Её не стали разбирать, использовали как техническое помещение. Было бы здорово, если бы эту приспособили, и могли смотреть люди", - поделился мнением Михайлов.

"Специалисты-археологи сейчас собирают данные, и мы будем принимать решение: можно ли это сооружение использовать в качестве туристического объекта", - добавил Кондрашев.

До того, как начать работы в рамках реставрационных работ, территорию тщательно осматривают археологи. В районе Лубянки и Новой площади – а именно этот участок стал одним из первых, которые обследуют археологи перед началом реставрации - удалось найти беспрецедентное количество артефактов: больше 150 находок всего за неделю.

Большая часть находок – керамика. Но так как на этом месте состоялась не одна битва, часто встречаются пули и стрелы.

Реставрационные работы в центре Москвы будут идти до сентября. Археологи надеются найти и другие артефакты. В предыдущие два года нашли больше тысячи исторических ценностей.

Евгения Карих, Павел Суменков, Георгий Могунов, "ТВ Центр".

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