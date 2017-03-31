Пятеро грабителей обчистили ювелирный салон на востоке Москвы

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На востоке Москвы ограблен ювелирный магазин. Инцидент произошел по адресу: улица Новокосинская, дом 32. По предварительной версии, пятеро человек разбили витрины салона и похитили дорогостоящие украшения.

Пятеро человек совершили разбойное нападение на ювелирный салон на востоке столицы. В настоящий момент полиция ведет розыск преступников, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел по адресу: улица Новокосинская, дом 32. Со слов очевидцев, разбив витрины, налетчики похитили ювелирные украшения, а затем скрылись.

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