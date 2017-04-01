20:00, 01 апреля 2017

"После смерти остается что-то большее, чем мы": памяти Евгения Евтушенко

В США скончался советский и российский поэт и писатель Евгений Евтушенко. Ему было 84 года. В последние годы поэт испытывал серьезные проблемы со здоровьем — в 2013 году ему ампутировали правую ногу, а в 2014 году установили кардиостимулятор. Каким был Евгений Евтушенко — в фотогалерее TVC.RU.

Теги:  сша  литература  смерть  Фотогалерея  культура  евтушенко  поэт

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