"После смерти остается что-то большее, чем мы": памяти Евгения Евтушенко

В США скончался советский и российский поэт и писатель Евгений Евтушенко. Ему было 84 года. В последние годы поэт испытывал серьезные проблемы со здоровьем — в 2013 году ему ампутировали правую ногу, а в 2014 году установили кардиостимулятор. Каким был Евгений Евтушенко — в фотогалерее TVC.RU.

Евгений Евтушенко, 1974 год

Фото: © Владимир Вяткин / РИА Новости Евгений Евтушенко, 1974 год

Фото: © Владимир Вяткин / РИА Новости Евгений Евтушенко

Фото: © Mikhail Svischev / Global Look Press Евгений Евтушенко

Фото: © Mikhail Svischev / Global Look Press Евгений Евтушенко на Кубе

Фото: © РИА Новости Евгений Евтушенко на Кубе

Фото: © РИА Новости Композитор Дмитрий Шостакович и Евгений Евтушенко, 1964 год

Фото: © Виктор Ахломов / РИА Новости Композитор Дмитрий Шостакович и Евгений Евтушенко, 1964 год

Фото: © Виктор Ахломов / РИА Новости Евгений Евтушенко, 1984 год

Фото: © Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Евгений Евтушенко, 1984 год

Фото: © Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Поэт Евгений Евтушенко и американский музыкант Пол Уинтер, 1987 год

Фото: © В. Кравченко / РИА Новости Поэт Евгений Евтушенко и американский музыкант Пол Уинтер, 1987 год

Фото: © В. Кравченко / РИА Новости Евгений Евтушенко и президент США Ричард Никсон (слева)

Фото: © Wikipedia.com / Oliver F. Atkins Евгений Евтушенко и президент США Ричард Никсон (слева)

Фото: © Wikipedia.com / Oliver F. Atkins Евгений Евтушенко выступает на I съезде народных депутатов, 1989 год

Фото: © РИА Новости Евгений Евтушенко выступает на I съезде народных депутатов, 1989 год

Фото: © РИА Новости Евгений Евтушенко, начало 90-ых

Фото: © Lev Sherstennikov / Global Look Press Евгений Евтушенко, начало 90-ых

Фото: © Lev Sherstennikov / Global Look Press Евгений Евтушенко на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", 2009 год

Фото: © Иван Руднев / РИА Новости Евгений Евтушенко на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", 2009 год

Фото: © Иван Руднев / РИА Новости Евгений Евтушенко во время лекции в Госдуме по случаю Года культуры, 2014 год

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости Евгений Евтушенко во время лекции в Госдуме по случаю Года культуры, 2014 год

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости Творческий вечер Евгения Евтушенко, декабрь 2016 года

Фото: © Anatoly Lomokhov / Global Look Press Творческий вечер Евгения Евтушенко, декабрь 2016 года

Фото: © Anatoly Lomokhov / Global Look Press