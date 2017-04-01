20:00, 01 апреля 2017
"После смерти остается что-то большее, чем мы": памяти Евгения Евтушенко
В США скончался советский и российский поэт и писатель Евгений Евтушенко. Ему было 84 года. В последние годы поэт испытывал серьезные проблемы со здоровьем — в 2013 году ему ампутировали правую ногу, а в 2014 году установили кардиостимулятор. Каким был Евгений Евтушенко — в фотогалерее TVC.RU.
Евгений Евтушенко, 1974 год
Фото: © Владимир Вяткин / РИА Новости
Евгений Евтушенко, 1974 год
Фото: © Владимир Вяткин / РИА Новости
Евгений Евтушенко
Фото: © Mikhail Svischev / Global Look Press
Евгений Евтушенко
Фото: © Mikhail Svischev / Global Look Press
Евгений Евтушенко на Кубе
Фото: © РИА Новости
Евгений Евтушенко на Кубе
Фото: © РИА Новости
Композитор Дмитрий Шостакович и Евгений Евтушенко, 1964 год
Фото: © Виктор Ахломов / РИА Новости
Композитор Дмитрий Шостакович и Евгений Евтушенко, 1964 год
Фото: © Виктор Ахломов / РИА Новости
Евгений Евтушенко, 1984 год
Фото: © Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
Евгений Евтушенко, 1984 год
Фото: © Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
Поэт Евгений Евтушенко и американский музыкант Пол Уинтер, 1987 год
Фото: © В. Кравченко / РИА Новости
Поэт Евгений Евтушенко и американский музыкант Пол Уинтер, 1987 год
Фото: © В. Кравченко / РИА Новости
Евгений Евтушенко и президент США Ричард Никсон (слева)
Фото: © Wikipedia.com / Oliver F. Atkins
Евгений Евтушенко и президент США Ричард Никсон (слева)
Фото: © Wikipedia.com / Oliver F. Atkins
Евгений Евтушенко выступает на I съезде народных депутатов, 1989 год
Фото: © РИА Новости
Евгений Евтушенко выступает на I съезде народных депутатов, 1989 год
Фото: © РИА Новости
Евгений Евтушенко, начало 90-ых
Фото: © Lev Sherstennikov / Global Look Press
Евгений Евтушенко, начало 90-ых
Фото: © Lev Sherstennikov / Global Look Press
Евгений Евтушенко на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", 2009 год
Фото: © Иван Руднев / РИА Новости
Евгений Евтушенко на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", 2009 год
Фото: © Иван Руднев / РИА Новости
Евгений Евтушенко во время лекции в Госдуме по случаю Года культуры, 2014 год
Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости
Евгений Евтушенко во время лекции в Госдуме по случаю Года культуры, 2014 год
Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости
Творческий вечер Евгения Евтушенко, декабрь 2016 года
Фото: © Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Творческий вечер Евгения Евтушенко, декабрь 2016 года
Фото: © Anatoly Lomokhov / Global Look Press
Евгений Евтушенко, 1974 год
Фото: © Владимир Вяткин / РИА Новости
Евгений Евтушенко
Фото: © Mikhail Svischev / Global Look Press
Евгений Евтушенко на Кубе
Фото: © РИА Новости
Композитор Дмитрий Шостакович и Евгений Евтушенко, 1964 год
Фото: © Виктор Ахломов / РИА Новости
Евгений Евтушенко, 1984 год
Фото: © Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
Поэт Евгений Евтушенко и американский музыкант Пол Уинтер, 1987 год
Фото: © В. Кравченко / РИА Новости
Евгений Евтушенко и президент США Ричард Никсон (слева)
Фото: © Wikipedia.com / Oliver F. Atkins
Евгений Евтушенко выступает на I съезде народных депутатов, 1989 год
Фото: © РИА Новости
Евгений Евтушенко, начало 90-ых
Фото: © Lev Sherstennikov / Global Look Press
Евгений Евтушенко на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", 2009 год
Фото: © Иван Руднев / РИА Новости
Евгений Евтушенко во время лекции в Госдуме по случаю Года культуры, 2014 год
Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости
Творческий вечер Евгения Евтушенко, декабрь 2016 года
Фото: © Anatoly Lomokhov / Global Look Press