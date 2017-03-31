Медведев: волонтерство нуждается в некотором регулировании

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В России отсутствует реально действующее законодательство, которое регулировало бы добровольческую и волонтерскую деятельность. И, тем не менее, она нуждается в определенном управлении.

По данным "ТВ Центра", об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Она рассказала премьеру о том, что в настоящее время совместно с Общественной палатой готовится дорожная карта по развитию волонтерства. Приоритетной задачей агентства является создание условий для участия молодежи и представителей среднего поколения в добровольческих акциях. Глава правительства заметил, что управление этими процессами должно быть достаточно деликатным.

"Волонтерская деятельность или добровольческая деятельность, она потому и добровольческая, что люди, что называется, по зову сердца этим занимаются, без всякого принуждения, а часто и вознаграждения. И поэтому здесь как будто должно быть максимально аккуратное регулирование. Но все-таки определенное регулирование должно быть. Законодательство на эту тему у нас в настоящий момент нормальное отсутствует. Так что подготовьте предложения, посмотрим их и в рамках дорожной карты, и уже в рамках окончательных идей по нормативному регулированию волонтерского движения, добровольческой деятельности", - сказал Медведев.