Ученые нашли причину потери Марсом атмосферы

Теги: Космос марс экспедиция исследование

Ученым удалось установить причину, по которой Марс потерял большую часть своей атмосферы. Ее просто сдуло ветром – потоком заряженных частиц, который излучает Солнце. Именно поэтому жизнь на Марсе невозможна. Но уже через десять лет на Красную планету может отправиться экспедиция землян, которые создадут там постоянно населенную колонию.

Низкое давление, отрицательная температура и углекислый газ – условия не самые тепличные, зато достоверные. Перуанские ученые воссоздали климат Красной планеты, чтобы проверить, удастся ли вырастить на Марсе картошку, рассказал "ТВ Центр". Спустя несколько недель четыре вида растений – всего посадили 65 – дали ростки.

Впрочем, 4 миллиарда лет назад урожай мог быть еще богаче. Тогда, уверяют астробиологии, на Марсе существовала атмосфера ничем не хуже земной. Плотная оболочка, состоящая в основном из аргона, поддерживала теплый и влажный климат. В глубоких воронках скапливалась вода, насыщенная химическими питательными веществами. Теперь на их месте так называемые "ледяные котлы".

"Раз было больше воды – это дает основания считать, что атмосфера была более теплая, чем сейчас. Так что, в принципе, условия для существования организмов должны были существовать", - пояснил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Вайсберг.

Хрупкий баланс нарушило Солнце. Точнее, солнечный ветер – непрерывный поток ионизированных частиц, которые буквально "увлекали" атмосферу за собой. Тяжелые изотопы аргона смогли задержаться у поверхности, а вот легкие – "выветрились". В результате Марс потерял более 60% газовой оболочки, а вместе с ней и шансы на развитие жизни. Из богатой водой планеты Марс со временем превратился в царство песчаных бурь.

"Сила тяжести, гравитация там очень маленькая. Поэтому для того, чтобы сдуть атмосферу оттуда, требуется отдать атому, молекуле сравнительно небольшую скорость. Солнечный ветер все время сносит значительную часть. По нашим оценкам, это полкилограмма в секунду примерно", - рассказал Вайсберг.

То же самое могло случиться с Венерой, Меркурием, Плутоном – любой планетой, у которой практически отсутствует магнитное поле. Именно благодаря ему – полагают ученые – Земле удалось сохранить атмосферу.

Впрочем, скоро и земляне смогут оценить все прелести марсианского климата –разреженная атмосфера, состоящая в основном из углекислого газа, и сильнейшие морозы до минус 120 ночью. Организация Mars One отобрала тысячу кандидатов, которые в 2025 году могут отправиться в безвозвратную экспедицию на Марс. В числе туристов оказались 52 россиянина, в том числе несколько девушек. Полученные данные позволят не только лучше узнать красную планету, но и помогут понять будущее Земли, на которую, по мнению исследователей, Марс был в свое время очень похож.

Анна Пешехонова, Игорь Константинов, Илья Ушаков, "ТВ Центр"