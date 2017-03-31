Речь Тиллерсона о "российской агрессии" вызвала недоумение в МИД

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Высказывания Тиллерсона о "российской агрессии" вызывают недоумение. Об этом заявили в МИД России, комментируя итоги министерской встречи НАТО в Брюсселе. На Смоленской площади обвинили НАТО в навязывании России конфронтационной логики и предложили изменить природу альянса.

В МИД России недоумевают в связи с высказываниями госсекретаря США Рекса Тиллерсона о "российской агрессии".

"Натовским министрам, как следует из их же комментариев, долго искать такой мотив не пришлось - у них на уме всегда одно и то же: миф о "российской угрозе", клевета о "российской агрессии" и бесконечные заклинания о необходимости ей "коллективно противостоять", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее Тиллерсон заявил, что НАТО играет ключевую роль в противодействии российской агрессии. По его словам, решая задачи по борьбе с терроризмом, США должны продолжать укреплять оборону восточной границы альянса.

"Мы будем по-прежнему требовать от России выполнения ее обязательств, взятых в соответствии с Минскими соглашениями. Санкции Соединенных Штатов будут сохраняться до тех пор, пока Россия не изменит свои действия, которые стали их причиной", - сказал госсекретарь США.

О том, что во время встречи в Брюсселе Тиллерсон планирует настаивать на том, что НАТО стоит оказать давление на Россию, было известно из официальных заявлений Государственного департамента США.

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