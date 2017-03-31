Фигуристка Медведева взяла золото ЧМ в Хельсинки с мировым рекордом

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Российская фигуристка Евгения Медведева завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. Она также установила новый мировой рекорд, побив свой же, установленный на чемпионате в Европе.

Россиянка Евгения Медведева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки.

"По итогам короткой и произвольной программ она заработала 233,41 балла, что является новым рекордом мира. Предыдущий рекорд принадлежал ей же", - передает ТАСС.

Второе и третье места поделили между собой канадки Кейтлин Осмонд (218,13) и Габриэль Дэйлмен (213,53).