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В США 1 апреля 2017 года в возрасте 84 лет скончался поэт и писатель Евгений Евтушенко. Он был ярчайшим представителем поэтической оттепели 1950-70-хх годов. Его творчество охватывало огромное жанровое разнообразие, он писал от лирики до стихов на острые общественно-политические темы.

В США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его друга Михаила Моргулиса.

"Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность", - рассказал он.

По словам Сергея Винникова, являющегося генеральным продюсером фестиваля, который должен был пройти в Москве к юбилею Евтушенко, поэт просил похоронить его в российском писательском поселке Переделкино, рядом с Борисом Пастернаком. Он отметил, что Евгений Александрович сам попросил его об этом 29 марта по телефону.

Евгений Евтушенко родился 18 июля 1932 года на станции Зима в Иркутской области в семье геологов. При рождении у него была фамилия отца - Гангнус, но мать впоследствии дала ему свою девичью – Евтушенко.

Среднее образование он получил в Москве, где совмещал учебу с занятиями в поэтической студии Дворца пионеров. В 1949 году газета "Советский спорт" опубликовала его первое стихотворение.

В 1952 году Евтушенко поступил в Литературный институт имени А.М. Горького, но в 1957 году его отчислили за "дисциплинарные взыскания". Диплом о высшем образовании Евтушенко смог получить только лишь в 2001 году.

В годы институтской учебы у Евтушенко выходит первый сборник стихов - " Разведчики грядущего". В 1952 году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

Известность Евтушенко получил благодаря изданию сборников стихов "Третий снег", "Шоссе энтузиастов", "Обещание", "Стихи разных лет", "Яблоко".

На протяжении жизни Евтушенко написал большое количество стихов и поэм, был редактором книг, составлял тексты для телерадиопрограмм.

Евтушенко сыграл роли в фильмах Саввы Кулиша "Взлет", "Детский сад", "Похороны Сталина".

На произведение "Бабий Яр" легла Тринадцатая симфония Дмитрия Шостаковича, а отрывок из поэмы "Братская ГЭС" стал литературной основой вокально-симфонической поэмы "Казнь Степана Разина".

Евтушенко известен как автор многих известных песен, например, "А снег идёт", "Плач по коммунальной квартире", "Со мной вот что происходит", "Чертово колесо", "Бежит река" и другие.

В 1991 году он уезжает в США читать лекции в университете и перевозит туда свою семью. В браке Евтушенко был четыре раза, в которых у него родилось 5 сыновей.

У Евтушенко много наград, самые почетные из них - ордена "Знак Почета" (1969), Трудового Красного Знамени (1983), Дружбы народов (1993), "За заслуги перед Отечеством" III степени (2004). Он был номинирован на Нобелевскую премию мира за поэму "Бабий Яр". В 1978 году его именем назвали малую планету Солнечной системы.