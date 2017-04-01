Песков рассказал о причинах негативного отношения граждан США к России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что низкий уровень доверия американцев к России можно объяснить интенсивной антироссийской пропагандой, которая ведется в США больше года. Также представитель Кремля вновь опроверг информацию о вмешательстве Москвы в выборы в США.

К низкому уровню доверия американцев к России привела интенсивная антироссийская пропаганда, которая уже больше года ведется в США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью ведущему программы Good Morning America, передает ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, является ли проблемой то, что, согласно последним опросам общественного мнения, В США только 9% граждан хорошо отзываются о России. По словам Пескова, это вызывает у Кремля сожаление, хотя и не является проблемой. "И они (американские граждане, - прим. ред.) стали жертвами этой пропаганды, поэтому столь много американцев думает, что российские хакеры повсюду. Российские хакеры в каждом холодильнике, в каждом утюге и так далее и тому подобное", - отметил он.

В итоге Песков подчеркнул, что все эти новости и измышления сфабрикованы.

Кроме того, он напомнил просьбу президента России Владимира Путина "читать по губам" в ответ на вопрос о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США. "По поводу этой кампании мы говорили с самого начала, что это только клевета, и все эти фейковые новости не имеют под собой никаких доказательств", - отметил он.

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