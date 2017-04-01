Порошенко рассказал о разработке долгосрочного плана поддержки Украины
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Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины. Об этом заявил президент этой страны Петр Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Конгресс Европейской народной партии (ЕНП) принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины. Об этом он написал в своем Facebook.
"Замечательная новость с Мальты по результатам моего визита для участия в Конгрессе Европейской народной партии. Спасибо семье ЕНП за принятие по инициативе наших литовских партнеров очень важной резолюции о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого Плана Маршалла для Украины", - написал он.
Согласно документу, ЕНП призывает страны Европы разработать долгосрочный план поддержки Украины. Члены Евросоюза "должны строить двусторонние и многосторонние программы, которые включают непосредственную военную, гуманитарную и экономическую помощь, продвижение демократических реформ и поддержку долгосрочной внешней политики Украины, а также целей европейской и евроатлантической интеграции.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к международному сообществу с призывом разработать план поддержки страны - "План Маршалла", передает ТАСС.
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