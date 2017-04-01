Российские регионы затопило

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Более 800 населённых пунктов Сибири могут попасть в зону подтопления при паводке. По данным МЧС, пик половодья придётся на середину апреля. Уже сейчас в некоторых регионах ситуация критическая. Затоплены улицы, дворы и подвалы.

В Новосибирской области сезон высокой воды. Жители Бердска даже составили своеобразную карту – по каким улицам можно двигаться "в сухую", а по каким только "вплавь". Резиновыми сапогами запасаются и в республике Марий Эл. Без них даже из подъезда не выйти. За 40 лет, как жалуются жильцы, дорогу ни разу не ремонтировали. Каждый год с наступлением весны их двор превращается в водохранилище, передает "ТВ Центр".

В области снег еще не сошел, но в преддверье паводков сотрудники МЧС уже обходят частные домовладения. Просят заранее позаботиться о содержимом подвалов, отключить электрику.

А в Краснодарском крае машины впору сменить на моторные лодки, но автомобилисты не сдаются. Даже когда вода заливает салон маршрутки, невозмутимый водитель дрейфует дальше.

Весна пришла и в Заполярье. В Мурманске дороги превратились в полноводные реки. Боясь заглохнуть, водители метр за метром "нащупывают" глубину.

Кто по-настоящему рискует, так это рыбаки. Улов сегодня небольшой, зато сколько азарта. На тонкий лед ступают и сотрудники МЧС. Их задача – предупредить любителей "тихой охоты".

Там, где не пройдут рыбаки – пройдут водолазы. Якутские спасатели провели тренировочные сборы на реке Лене. Задача: спуститься под лед и найти груз.

Двух зайцев одним взрывом. В Саратовской области борются со льдом. Это поможет не только снизить риск образования заторов, но и избежать затопления поселков.

Прогноз развития паводка составляют в Хакассии. Сотрудники МЧС облетели русло реки Абакан, а специалисты Гидрометцентра замерили уровень снега на разных высотах. В этом году его оказалось меньше обычного.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".