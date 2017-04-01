Украинские силовики сорвали перемирие в Донбассе

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Киевские силовики сорвали перемирие, которое было объявлено этой ночью в преддверии Пасхальных праздников. Режим прекращения огня согласовали на прошедшем заседании контактной группы в Минске. Под миномётным огнём украинских военных оказалось село Калиновка Луганской области. По словам представителей ДНР, на территории Донецкой республики также были зафиксированы нарушения со стороны Киева.

Режим прекращения огня, согласно договоренностям контактной группы в Минске от 29 марта, вступил в силу с полуночи. Но пушки вполне ожидаемо затихли ненадолго. В 1:20 ночи, как сообщает народная милиция ЛНР, украинские силовики обстреляли район села Калиновка. Нарушении пасхального перемирия фиксируют и соседи из Донецкой народной республики, передает "ТВ Центр".

Артиллерийские залпы накануне, 31 марта, не утихали весь день. За минувшую неделю жертвами карателей только в ДНР стали шестеро мирных жителей. Еще 20 получили ранения.

Один дом уничтожен полностью. Еще три разрушены частично. Таков результат ночного мощного обстрела западных окраин Донецка.

Из одного горящего дома выносить вещи пожилой хозяйке помогали соседи. Пожарные приехали быстро. Но спасти жилье не удалось. К утру не осталось ничего кроме груды дымящихся обломков.

На таком фоне Киев говорит об отводе тяжелого вооружения из так называемой серой зоны. Заявления властей Украины в ДНР называют абсурдными. Почти ежедневно разведка докладывает об укреплении позиций ВСУ и готовящихся провокациях.

"Прошедшая неделя характеризовалась эскалацией напряжения на линии соприкосновения войск. Это связано прежде всего с прибытием в зону АТО подразделения "Правого сектора" (запрещен в России, - прим. ред.) - "Ведьмы", состоящего из снайперов женского пола и представляющих граждан европейских государств", - отметил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

То, что Киев игнорирует минские договоренности подтверждают и доклады ОБСЕ. Представители специальной мониторинговой миссии не нашли в местах хранения более 100 единиц техники. Танки, гаубицы и минометы. Где сейчас тяжелое вооружение - догадаться не трудно.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".