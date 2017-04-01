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Президент Украины Петр Порошенко задекларировал свои доходы. Согласно этим данным, доходы сократились в пять раз и составили около 12 миллионов гривен.

Доходы президента Украины Петра Порошенко в 2016 году сократились в пять раз и составили около 12 миллионов гривен. Это почти 500 тысяч долларов. такие данные приведены в электронной декларации украинского лидера. Она опубликована на сайте единого государственного реестра, передает "ТВ Центр".

Как выяснилось, в документе отсутствует графа "другие виды доходов". В прошлой отчётности эта сумма превысила два миллиона долларов. Кроме того, на имя Порошенко открыты счета в престижных международных банках, которые приносят неплохой процент. На них есть уже порядка 27 миллионов долларов.

В собственности у президента Украины числятся элитная недвижимость, в том числе заграничные виллы. А также катер, дорогие автомобили, коллекция картин и прочие драгоценности. В целом, Пётр Порошенко задекларировал активов на сумму около пяти миллионов долларов.