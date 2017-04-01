В Парагвае протестующие подожгли здание Конгресса и ворвались в парламент

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Жители Парагвая протестуют против проект поправок в Конституцию страны. Она предполагает отмену действующего запрета на переизбрание президента на второй срок. В результате протестующие подожгли здание Конгресса и ворвались в парламент.

Мощная волна протестов захлестнула Парагвай. В столице республики Асунсьоне митингующие подожгли здание Конгресса. Сообщается как минимум о 28 пострадавших. Среди них есть несколько политиков и журналистов, передает "ТВ Центр".

Демонстранты штурмом взяли парламент. Били окна, забрасывали правоохранителей камнями. В ответ полицейские применили травматическое оружие и слезоточивый газ. Причиной массовых беспорядков стал проект поправок в Конституцию страны. Инициатива предполагает отмену действующего запрета на переизбрание президента на второй срок. Документ уже получил одобрение в Сенате.

Комментируя ситуацию в стране, глава государства Орасио Картес заявил, что подобные акции протеста подрывают демократию Парагвая. Также он призвал граждан не поддаваться на провокации.