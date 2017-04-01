В России начался весенний призыв в армию

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В России 1 апреля начался призыв на военную службу. Он продлится до 15 июля. В армию будут призваны 142 тысячи новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.

В субботу официально начался весенний призыв на военную службу. Он продлится до 15 июля, сообщает "ТВ Центр".

В этом году, согласно указу главнокомандующего, призовут 142 тысячи новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет. Жизнь современного российского солдата стала намного комфортнее. Призывников освободили от всех видов хозяйственных работ. Теперь их будут выполнять гражданские структуры.

Дополнительное время выделили на физическую подготовку. Была переработана система доставки и размещения призывников. Также улучшено качество питания. Наиболее талантливых выпускников ВУЗов и военнослужащих, склонных к научной работе, направят в спецроты. Там они смогут заниматься исследованиями по выбранным специальностям.