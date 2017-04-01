Уникальному поисковому батальону в Ленинградской области исполнилось 10 лет

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В 2017 году уникальному поисковому батальону Минобороны России исполняется десять лет. Благодаря его работе, стали известны судьбы тысяч советских солдат, которые пропали без вести в годы Великой Отечественной войны. Только в этом сезоне участники батальона отправятся в шесть международных экспедиций. Сейчас эксперты проводят раскопки в Ленинградской области.

Невский Пятачок - самый кровопролитный плацдарм на берегу Невы. В 1944 году, при обороне Ленинграда, на этом крошечном клочке земли, площадью примерно квадратный километр, погибли, по разным данным, от 50 тысяч до четверти миллиона человек, сообщает "ТВ Центр".

Только на этом месте поисковые работы ведутся в течение 30 последних лет. Каждый год, и каждую весну земля снова выталкивает на поверхность новые останки и новые схроны боеприпасов. Эта коллекция - то что удалось найти только при подготовке к следующему сезону.

Сначала щупом и металлоискателем солдаты ищут взрывоопасные предметы Потом без устали перекапывают буквально каждый сантиметр земли. Это бойцы 90-го отдельного специального батальона Министерства обороны России. В этом году ему исполнилось десять лет. Служить сюда берут только самых преданных нелегкому поисковому делу. Кирилл Антропов, которому всего 24, уже опытный профессионал.

"Я занимался четыре года поисковой работой в Екатеринбурге, был командиром отряда. И по предложению поискового движения России решил проходить срочную службу на базе 90 отдельного специального поискового батальона", - сказал рядовой Кирилл Антропов.

Как определить пол и возраст, как работать, не нарушая этических принципов: обязательный курс молодого бойца. Теорию в казармах изучают с конца осени до начала очередного сезона. 15 апреля солдаты мирного времени снова выйдут на поиски тех, кто геройски погиб в годы войны. Поисковая миссия считается выполненной, когда установлена личность погибшего бойца. За десять лет таких полных побед не так уж много:

"За это время поднято около восьми тысяч 100 человек, я не говорю останков, я говорю - человек, людей. Из них около 500 установлено имен. Где-то по медальонам, где-то по личным вещам", - отметил командир батальона Владимир Мансуров.

Сведения для Центрального архива собирают по крупицам: запись в полуистлевшей книжке красноармейца, самодельная гравировка на походной ложке. Таких находок за десять лет набралось уже на целый музей. Личные вещи солдат, не только советских: вот коллекция немецких тюбиков из-под зубной пасты. Шахматы и даже недопитая бутылка фирменного немецкого ликера.

В данной экспозиции представлены личные вещи, обмундирование солдат Вермахта. Стандартное снаряжение Второй мировой войны.

Когда эти витрины показывают гостям из Германии, они надолго замолкают, говорят в батальоне. Российско-немецкое сотрудничество поисковиков начиналось с акций совместного ухода за воинскими захоронениями. В России десять немецких воинских кладбищ. Позже стали вместе искать погибших.

Прошлым летом бойцы 90-го отдельного вместе с представителями Народного союза Германии работали на Большом Тютерсе, в Финском заливе. Остров был оккупирован фашистами в годы войны, при отступлении заминирован. Нашли останки 30 немецких солдат.

"Первое с чего они всегда начинают – это "извините нас за то, что мы сделали". И здесь они любое свое начинают со слов извинений", - подчеркнул Владимир Мансуров.

География поисков 90-го отдельного специального батальона - Москва, Брест, Курилы, Острова Финского залива, Крым.

На этот сезон у батальона запланировано шесть международных экспедиций. Но главное: 8 мая, в канун Дня Победы, уже пройдет первая в этом году торжественно-траурная церемония. Похоронят останки бойцов, найденных у озера Барское поздней осенью прошлого года.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Ленинградская Область.