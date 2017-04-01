Чехия отозвала своего посла в Швейцарии из-за твитов его супруги

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Посол Чехии в Швейцарии Карел Борувка отозван по решению МИД его страны. Сам дипломат подчеркнул, что это произошло из-за твитов его супруги. По его словам, такого в истории чешской дипломатии еще не было.

Прага отозвала посла Чехии в Швейцарии Карела Борувку без объяснения причин на родину. По словам самого дипломата, это произошло из-за активности его жены в соцсетях, передает ТАСС.

Борувка подчеркнул, что причина отзыва совершенно невероятна. "Не помню, чтобы что-то подобное было в чешской дипломатии", - отметил он.

Борувка добавил, что речь идет о законных правах его жены, которая активно выражала в соцсетях критические взгляды на деятельность чешских политиков, не является сотрудницей МИД. При этом он отметил, что руководство МИД всегда было довольно его работой. А теперь он должен покинуть Берн до конца апреля.