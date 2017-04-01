В ДТП на юго-западе Москвы пострадал шестилетний ребенок

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Шестилетний ребенок пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей на юго-западе Москвы. Инцидент произошел на перекрестке улицы Айвазовского и Севастопольского проспекта.

На юго-западе Москвы столкнулись четыре машины. В результате пострадал шестилетний ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Айвазовского и Севастопольского проспекта. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины ДТП, а также степень вины каждого из водителей.

Пострадавшего ребенка госпитализировали на санитарном вертолете.