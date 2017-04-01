Два человека погибли под колесами автомобиля в Петербурге

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Два человека погибли из-за выезда автомобиля на обочину в Петербурге. Еще одна женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. Машина выскочила на тротуар, сбила троих человек и перевернулась. В автомобиле никто серьезно не пострадал.

В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль выехал на обочину и сбил трех человек. Двое из них погибли, третий госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Выезд на тротуар совершил автомобиль Ford на Дальневосточном проспекте. После наезда на пешеходов, он опрокинулся. В результате погибли двое мужчин, а женщина пешеход госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В самом автомобиле никто серьезно не пострадал.