Трамп забыл подписать указы о торговле во время церемонии

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Курьезный случай произошел в Белом доме США. Президент страны Дональд Трамп объявил о подписании указов, касающихся торговли. Вслед за ним перед журналистами выступили вице-президент Майкл Пенс и еще ряд представителей администрации. Их речи были настолько долгими, что Трамп попросту забыл подписать документы.

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании важных указов, касающихся торговли. При этом, глава Белого дома ушел с совещания в Овальном кабинете, забыв их подписать, передает "Российская Газета".

Журналистам американский лидер сказал, что настало время "для оживления промышленного производства в США". В связи с этим он объявил о подписании указов об отслеживании торгового дефицита с различными странами, а также по сбору пошлин на импорт.

We are going to defend our industry & create a level playing field for the American worker. It is time to put #AmericaFirst & #MAGA! pic.twitter.com/GUWx7JqvCi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 марта 2017 г.

Вслед за ним выступили вице-президент Майкл Пенс, министр торговли Уилбур Росс, глава Национального совета по торговле Пит Наварро и главный стратег Стив Бэннон.

Их речи были такими долгими, что Трамп забыл подписать эти указы и вышел из Овального кабинета. В администрации сообщили, что документы будут подписаны позднее.