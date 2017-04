Трамп забыл подписать указы о торговле во время церемонии

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании важных указов, касающихся торговли. При этом, глава Белого дома ушел с совещания в Овальном кабинете, забыв их подписать, передает "Российская Газета".

Журналистам американский лидер сказал, что настало время "для оживления промышленного производства в США". В связи с этим он объявил о подписании указов об отслеживании торгового дефицита с различными странами, а также по сбору пошлин на импорт.

We are going to defend our industry & create a level playing field for the American worker. It is time to put #AmericaFirst & #MAGA! pic.twitter.com/GUWx7JqvCi