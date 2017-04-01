Войска Сирии освободили от боевиков христианский город Мухрада

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Сирийские войска освободили от боевиков христианский город Мухрада. До этого населённый пункт был в осаде две недели. В соседнем Хомсе 400 исламистов решили сложить оружие и покинуть город.

В провинции Хама сирийские войска прорвали блокаду исламистов вокруг христианского города Мухрада. В нём проживают около 40 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Населённый пункт был в осаде две недели. В результате контрнаступления освобождены ещё 12 соседних посёлков. Военные ликвидировали более двух тысяч боевиков, в том числе, пятерых командиров. Также были уничтожены около 30 бронемашин.

По данным местных СМИ, уцелевшие террористы отступают в сторону Идлиба. В соседнем Хомсе ещё 400 исламистов решили сложить оружие и покинуть город. Для вывода боевиков и их семей выделены десятки автобусов. В настоящее время они направляются в специальные пункты размещения на северо-западе страны.