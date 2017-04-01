НА ВДНХ празднуют Навруз

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В субботу в Москве на ВДНХ проходят мероприятия, посвященные одному из древнейших праздников на Земле - Наврузу. Он символизирует начало новой жизни и приход весны.

На ВДНХ 1 апреля представлены все краски Востока. Праздник Навруз познакомит москвичей с культурой и историей разных народов, сообщает "ТВ Центр".

Считается, что Навруз - один из древнейших праздников на Земле. Его отмечают в Индии, Иране, Таджикистане, Казахстане, Китае и в некоторых российских республиках. Он символизирует начало новой жизни и приход весны.

В субботу его гостей ждут выставки, ярмарки, многочисленные конкурсы, фестиваль "Культ - плова", а также гала-концерт - с участием звёзд российской эстрады.