Ресин проинспектировал ход строительства храма Пресвятой Богородицы

Теги: Москва строительство храм

Советник мэра Москвы и Патриарха Владимир Ресин провел инспекцию хода строительства церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в столичном районе Вешняки. Открытие храма назначено на июнь 2017 года.

Ход строительства церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в столичном районе Вешняки проинспектировал в субботу советник мэра Москвы и Патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".

Пятикупольный храм рассчитан на 500 прихожан. Основное строительство уже закончено. Сейчас ведутся работы по отделке храма. Деревянный иконостас украсят басмой и золотом. А к празднику Пасхи территорию церкви полностью благоустроят, и проведут субботник. Открытие храма назначено уже на июнь.