В Чечне задержали одного из участников нападения на объект Росгвардии

Теги: чечня скр Происшествие

В СКР сообщили о задержании жителя Наурского района Чеченской Республики Ибрагима Джамалова. Он был одним из участников нападения на объект Росгвардии 24 марта. Задержанный уже дал признательные показания.

В Чечне задержан участник нападения на объект Росгвардии 24 марта. Как сообщается на сайте Следственного комитета России, это Ибрагим Джамалов 1995 года рождения.

Житель Наурского района Чеченской Республики уже дал признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Атака боевиков на объект Рогвардии произошла в ночь на 24 марта. Бойцам Росгвардии удалось отбить нападение и уничтожить шестерых нападавших. В ходе боя погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

Читайте также:

Путин призвал оказать помощь семьям погибших в Чечне росгвардецев

Все части Росгвардии на Северном Кавказе приведены в боеготовность

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на объект Росгвардии в Чечне