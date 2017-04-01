Мэр Москвы поручил разработать программу льготной ипотеки для жителей "хрущевок"
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что Сергей Собянин поручил разработать программу льготной ипотеки для владельцев квартир в сносимых пятиэтажках, которые захотят увеличить площадь жилья.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичному комплексу градостроительной политики и строительства разработать программу льготной ипотеки для владельцев квартир в сносимых пятиэтажках, которые захотят увеличить площадь жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
"Мэр дал нам такое поручение, разработать опцию по введению программы, если жители изъявят желание увеличить квадратные метры", - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что жителям сносимых пятиэтажек могут предложить льготную ипотеку. К работе могут привлечь "Агентство ипотечного жилищного кредитования".
О запуске новой программы сноса старых домов в Москве стало известно в конце февраля. Городские власти собираются снести около восьми тысяч домов и переселить более полутора миллионов человек. Стоимость программы оценили в несколько триллионов рублей.
Ранее Сергей Собянин заверил, что жителей пятиэтажек будут переселять в квартиры с такой же жилой площадью, но общая площадь может увеличиться за счет прихожих, кухонь и санузлов.
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