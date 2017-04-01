15:38, 01 апреля 2017

На юго-западе Москвы эвакуировали ЗАГС из-за запаха дыма

Теги:  мчс  пожар  эвакуация  Происшествие  москва  загс

Сотрудники МЧС прибыли к зданию ЗАГС на Ленинском проспекте. Там посетители и сотрудники учреждения почувствовали запах дыма. В результате была проведена эвакуация ЗАГСа. Пострадавших в результате происшествия нет.

В здании ЗАГС на Ленинском проспекте в Москве прошла эвакуация. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС, посетители и сотрудники учреждения почувствовали запах дыма.

Прибывшие к дому №44 на Ленинском проспекте сотрудники МЧС выяснили, что причина в коротком замыкании, которое произошло в лампочке. При этом горения и задымления не последовало.

Пострадавших в результате происшествия нет.

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