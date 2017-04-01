СКР опроверг информацию о снятии ареста с имущества Васильевой
Официальный представитель СКР Светлана Петренко опровергла информацию СМИ о возвращении осужденной за хищения по "делу Оборонсервиса" Евгении Васильевой арестованного имущества. По ее словам, все ходатайства о снятии ареста оставлены следствием без удовлетворения.
Следственный комитент России опроверг информацию о снятии ареста с имущества осужденной за хищения по "делу Оборонсервиса" экс-чиновницы Евгении Васильевой.
Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, следствие еще во время расследования уголовного дела арестовало счета, драгоценности, недвижимость и картины, которые принадлежали Васильевой. Она напомнила, что после проведения экспертизы арест был снят только с картин, не представляющих никакой художественной ценности.
"Что же касается остального имущества, то о снятии с него ареста ходатайствовала защита Васильевой, но все эти ходатайства оставлены следствием без удовлетворения", - говорится в заявлении Петренко на сайте СКР.
Ранее источник знакомый с ситуацией, сообщил о возвращении Васильевой имущества, котрое находится под арестом. Как передавал ТАСС, обеспечительный арест с имущества снят в связи с тем, что "ущерб полностью возмещен". При этом, не уточнялось, что именно возвращено главной фигурантке дела "Оборонсервиса".
В свою очередь, адвокат Васильевой Хасан Али Бороков не стал комментировать эту информацию.
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