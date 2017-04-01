СКР возбудил дело по факту призывов к беспорядкам

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СКР возбудил уголовное дело по статье "Призыв к массовым беспорядкам". Это произошло после того, как в Сети появились текстовые сообщения, которые призывали к "действиям крайне экстремистского толка" 2 апреля.

Следственный комитет России устанавливает лиц, призывающих в Сети к массовым беспорядкам в Москве. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что 29 марта в интернете были размещены текстовые сообщения, которые призывали к "действиям крайне экстремистского толка". Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее столичная полиция предостерегла граждан от участия в несанкционированной акции 2 апреля. Сообщения об этом распространяются в различных социальных сетях. В столичном ГУ МВД России отметили, что в мэрию не было подано ни одной заявки на такое массовое мероприятие в этот день. Между тем, по информации полиции, сами якобы организаторы данного мероприятия, которым приписывается эта инициатива, отвергают в ней свое участие.

Правоохранительные органы предупреждают, что проведение такой акции не было санкционировано. Столичные полицейские предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы.