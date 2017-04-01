Из-за взрыва под Каиром пострадали 16 человек

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Не менее 16 человек пострадали при взрыве к северу от столицы Египта Каира. Бомба была заложена неподалеку от тренировочного лагеря МВД в городе Танта. Среди пострадавших - 13 полицейских.

Взрыв прогремел к северу от Каира. Как передает ТАСС в результате происшествия пострадали не менее 16 человек.

Бомба взорвалась неподалеку от тренировочного лагеря МВД в городе Танта. Она была заложена рядом с учебным центром полиции. Ее привели в действие, когда оттуда выходила группа курсантов.

Среди пострадавших - 13 полицейских и трое прохожих. Состояние нескольких человек оценивается как тяжелое.