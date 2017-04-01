В результате стрельбы в Киеве ранение получил один человек

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Стрельба произошла в Днепровском районе Киева. В результате ранение получил один человек. На место прибыли полицейские, которые задержали трех человек.

Один человек получил ранение в результате стрельбы в Днепровском районе Киева. Об этом сообщает сайт "112 Украина".

Отмечается, что инцидент произошел на улице Шептицкого возле English-центра. Стрельба велась предположительно из автоматического ружья.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали троих подозреваемых. Причины стрельбы выясняются.

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