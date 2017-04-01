Названа причина смерти Евгения Евтушенко

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Поэт Евгений Евтушенко скончался от остановки сердца, сообщила его вдова Мария Новикова. Советский и российский поэт умер 1 апреля в больнице американского города Талса. Соболезнования в связи со смертью литератора выразил Владимир Путин. По его словам, наследие Евтушенко является составной частью российской культуры.

Остановка сердца стали причиной смерти советского и российского поэта Евгения Евтушенко. Об этом сообщила его вдова Мария Новикова. По ее словам, Евтушенко скончался "мирно, во сне".

Евгений Евтушенко умер 1 апреля в больнице американского города Талса, куда был госпитализирован в середине марта. Накануне сообщалось, что литератор находится в тяжелом состоянии, однако продолжает работать над своей последней книгой.

Перед смертью Евтушенко просил похоронить его в Переделкине, рядом с могилой Бориса Пастернака. Об этом рассказал его друг Михаил Моргулис. Как пишет ТАСС, российские дипломаты в США обещают оказать содействие в исполнении последней воли литератора.

Соболезнования в связи со смертью Евгения Евтушенко выразил Владимир Путин. Глава государства назвал его великим поэтом, чье наследие "является составной частью российской культуры". Об этом, как пишет "Интерфакс", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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