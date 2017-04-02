На северо-западе Москве угнали Range Rover за 3,2 миллиона рублей

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На северо-западе Москвы неизвестный похитил автомобиль Range Rover. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как сообщили в МВД, кража была осуществлена в период с 20:20 до 23:25 31 марта. Материальный ущерб составил около 3,2 миллиона рублей.

На северо-западе Москвы похитили автомобиль Range Rover стоимостью около 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

"На службу "02" поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: улица Маршала Катукова, дом 20. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 20:20 до 23:25 31 марта 2017 года по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Land Rover Range Rover и скрылся. Материальный ущерб составил около 3,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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