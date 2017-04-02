Сын Евтушенко: последний час я держал отца за руку

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Сын Евгения Евтушенко Евгений сообщил, что причиной смерти его отца стал рак в четвертой стадии. По его словам, онкология была обнаружена у поэта шесть лет назад. Евтушенко-младший отметил, что его отец умер мирно и безболезненно, и в последний час перед смертью он держал его за руку.

У поэта Евгения Евтушенко был рак в четвертой стадии. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на его сына Евгения.

"Рак не всегда возможно поймать. В его случае это росло как снежный ком", - сказал Евтушенко-младший.

По его словам, онкологию у отца обнаружили шесть лет назад. Тогда ему провели операцию, удалив часть почки, однако недавно рак проявился снова. Евтушенко умер около 11 часов утра (20:00 по московскому времени) 1 апреля в медицинском центре Хиллкрест на востоке штата Оклахома.

По словам сына поэта, Евтушенко умер "мирно и безболезненно". В последние часы жизни его окружали родные и близкие, включая супругу Марию Новикову.

"Я держал его за руку в течение последнего часа. Он знал, что его любят", - сказал Евгений Евтушенко-младший.

Перед смертью Евтушенко просил похоронить его в Переделкине, рядом с могилой Бориса Пастернака. Об этом рассказал его друг Михаил Моргулис. Российские дипломаты в США пообещали оказать содействие в исполнении последней воли литератора.

Соболезнования в связи со смертью Евгения Евтушенко выразил Владимир Путин. Глава государства назвал его великим поэтом, чье наследие "является составной частью российской культуры".

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