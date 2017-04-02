Экс-советник Трампа Флинн признался в получении денег от российских компаний

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Бывший Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн направил в Белый дом и Управление по этике правительства США новый отчет о доходах. Согласно документу, он получал вознаграждения от российского телеканала Russia Today, американской дочки "Лаборатории Касперского" и грузовой авиакомпании, связанной с перевозчиком "Волга-Днепр".

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн раскрыл информацию о доходах, полученных от российских компаний. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на издание Washington Post.

По его данным, информация о платежах от российских компаний отсутствовала в отчете Флинна о доходах, поданном 11 февраля, за несколько дней до отставки. В пятницу бывший советник отправил в Белый дом новый отчет.

В документе, в частности, указано, что Флинн получил 45 тысяч долларов от российской телекомпании Russia Today за выступление на мероприятии в честь десятилетия канала. Также он получил вознаграждения от американской дочки "Лаборатории Касперского" и грузового авиаперевозчика, связанного с компанией "Волга-Днепр". В предыдущем отчете информация о вознаграждениях присутствовала, однако не были указаны конкретные компании. В общей сложности за прошлый год Флинн заработал 1,3 миллиона долларов.

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