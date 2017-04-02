На севере Москвы из-за взрыва газового баллона сгорели восемь машин

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На улице 800-летия Москвы загорелся автомобиль "ГАЗель". В результате пожара, в машине взорвалось газовое оборудование. Огонь перекинулся еще на восемь припаркованных автомобилей. В настоящее время возгорание ликвидировано. Пострадавших нет.

Восемь машин сгорели из-за взрыва газового оборудования в "ГАЗели" на севере Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"На улице 800-летия Москвы возле дома 11 загорелась "Газель", в результате пожара произошёл взрыв газового оборудования", - сообщил источник агентства.

После взрыв, огонь перекинулся еще на восемь припаркованных автомобилей. Также были повреждены витрины магазина. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

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