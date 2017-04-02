Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов двух стран

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Совместный опыт работы России и Белоруссии помогает находить оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, говорится в телеграмме, которую Владимир Путин направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Как отметил "ТВ Центр", послание приурочено ко Дню единения народов двух стран. В тексте телеграммы российский лидер подчеркнул востребованность Союзного государства, высоко оценил результаты сотрудничества в различных сферах, в том числе в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других.