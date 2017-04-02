Минобороны: США скрывают военные преступления террористов

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Международная коалиция во главе с США скрывает военные преступления террористов и обрекает жителей Мосула на гибель и страдания. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее в командовании коалиции пообещали рассекретить видеоролик, описание которого уже вызвало серьёзное обсуждение, рассказал "ТВ Центр". На кадрах боевики прячут сотни мирных жителей в одном из зданий, а затем провоцируют западную авиацию нанести по нему удар. Таким образом, Международная коалиция знала, что в доме находятся гражданские, однако не отменила бомбардировку. В результате погибли как минимум 300 иракцев.

"Подобный факт – не что иное, как тягчайшее военное преступление. Поэтому сразу возникают два вопроса. Во-первых, какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности? И, во-вторых, почему возглавляемая США международная коалиция, располагая этими сведениями, всё равно своими "умными бомбами" наносит воздушные удары по зданиям с мирными жителями, заведомо обрекая их на страшную гибель?" – заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ситуации, схожей с Мосулом, опасаются в сирийской Ракке. Там уже в ближайшие дни должна начаться антитеррористическая операция Международной коалиции. Тысячи жителей города бросили свои дома в страхе перед авиаударами. В Ракке, как и в Мосуле, по-прежнему отсутствуют гуманитарные коридоры. Люди ищут пути к спасению буквально под пулями.