Киев использовал запрещенные боеприпасы в Донбассе

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Новые нарушения перемирия со стороны украинских силовиков зафиксировали в Донбассе. Ночью под огнём миномётов оказались два посёлка вблизи Луганска. При этом за сутки украинские военные выпустили по территории ЛНР более 500 снарядов. В пригородах Донецка силовики применили запрещённые боеприпасы.

В Петровском районе Донецка целых домов давно нет, отмечает "ТВ Центр". Выбитые окна затягивают пленкой, мусор сгребают на проезжую часть. О капитальном ремонте даже не думают – каждый день обстрелы.

"40 лет я работала на Украину, 40 лет. Для того чтоб на старости мне пенсии не давали и били меня. Я три года собирала на пластиковые окна, я поставила три пластиковых окна. Сегодня они у меня все разлетелись, все вылетели. Дом весь покоцало с той стороны. И хочется плюнуть в рожу Порошенко и его команде", - заявила жительница Донецка Лариса Бабиненко.

Яркие вспышки в небе над Ясиноватой – белый фосфор, сообщили в министерстве обороны ДНР. Видео со взрывами зажигательных снарядов, а также найденные остатки боеприпасов и их содержимого приобщили в качестве доказательств к расследованию властей республики против преступлений Украины.

На донецком направлении огонь ведется из всех видов оружия: минометов, в том числе крупнокалиберных, стрелкового оружия, бронетехники.

"С 00:00 часов 1 апреля зафиксировано восемь нарушений режима "тишины" с применением минометов. Последний случай был самым вопиющим. Сегодня ремонтные бригады, которые выехали для ремонта ДФС, попали под минометный обстрел со стороны ВСУ калибром 120 миллиметров", - заявил замкомандующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Накануне по территории ЛНР было выпущено более полутысячи снарядов и мин. За сутки ситуация значительно улучшилась. Подразделения Луганской народной республики были обстреляны лишь дважды. Огонь по району села Калиновка украинские подразделения вели из БМП и зениток. Стреляли, судя по результатам, наугад.

"За прошедшие сутки 1 апреля 2017 года на территории Луганской народной республики чрезвычайных ситуаций и происшествий не произошло. В результате обстрелов населенных пунктов, гибелей, пострадавших и разрушений нет", - заявил начальник дежурной смены ЦУКС МЧС ЛНР Юрий Гаранин.

На неделе контактная группа в Минске договорилась о полном соблюдении режима прекращения огня с 1 апреля. С четверга стороны должны начать разведение сил в районе станицы Луганской, но в условиях артиллерийских обстрелов создать буферную зону вряд ли получится.

Никита Васильев, "ТВ Центр"