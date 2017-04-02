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В Армении проходят выборы в Национальное собрание. Голосование состоится впервые с момента внесения изменений в конституцию, которые предусматривают переход к парламентской форме правления.

И, как отмечает "ТВ Центр", впервые в истории страны выборы проводятся только по пропорциональной системе. В гонке участвуют пять партий и четыре политических блока. Избирательным правом в республике обладают около двух с половиной миллионов граждан. Порог явки на голосовании не установлен.