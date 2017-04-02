В Петербурге открылся четвертый Медиафорум ОНФ

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Журналисты, блогеры и фотокорреспонденты со всей страны собрались в Санкт-Петербурге. В северной столице открылся четвёртый Медиафорум Общероссийского народного фронта "Правда и Справедливость".

Участие в мероприятии примет и глава государства Владимир Путин. Ключевыми темами, по данным "ТВ Центра", станут вопросы жизни регионов и развития независимой журналистики. Также в этом году особое внимание уделят проблеме экологии. В обсуждении участвуют более 400 лауреатов Всероссийского конкурса журналистских работ.

"Нас уже стало больше. Питер сегодня неформальная столица региональных, местных, в большей степени независимых СМИ. И мы хотим, чтобы с каждым годом независимых журналистов было больше. Потому что мы заставляем власть решать ситуацию, мы вмешиваемся, мы идем за каждым простым человеком, а, по сути, становимся той самой четвертой властью, которой мы и должны сегодня являться", - заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.