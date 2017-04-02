Нахимовское училище отметило 80-летие

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В Севастополе торжественно отметили 80-летие Нахимовского училища. На праздничном построении собрались не только курсанты, но и действующий состав Военно-морского флота. За время своей работы училище подготовило 16 тысяч офицеров, многие из которых стали Героями Советского Союза и России.

Поздравить легендарное училище приехали несколько поколений выпускников. Среди них десятки адмиралов и тысячи офицеров, отметил "ТВ Центр". "Нахимовка" и сегодня продолжает готовить кадры для кораблей и подводных лодок российского флота. Свой день рождения училище встретило, как и положено, в парадном строю.

Такого стены "Нахимовки" еще не видели – напротив нынешних курсантов выпускники сразу четырех десятилетий. Среди тех, кто закончил это высшее учебное заведение, двести генералов и адмиралов, двадцать один Герой Советского Союза. Поздравить альмаматер приехали моряки всех флотов.

Сегодня в севастопольском училище обучаются больше тысячи курсантов со всей страны. А ведь всего три года назад оно было на грани закрытия. Украинские власти планировали расформировать заведение. Воссоединение с Россией стало новой страницей в истории легендарной "Нахимовки".

Полигон живучести – именно так называется обучающий комплекс на территории училища. Здесь будущих командиров учат справляться с экстремальными ситуациями на корабле или подлодке. Условия максимально приближены к реальным. Однако, в программе обучения присутствуют не только военные дисциплины. Современный моряк должен говорить на иностранных языках, владеть навыками программирования и, конечно, уметь постоять за себя.

"Выпускник должен быть сильным, крепким, выносливым. Соответственно, физическим гармонично развитым. А как будущий командир, у которого в подчинении будут бойцы, обязан уметь проводить с ними занятия", - пояснил помощник главнокомандующего Черноморского флота по физической подготовке Алексей Пивачев.

Лучшие курсанты получили грамоты и медали из рук командующего. Преподавателям вручили жилищные сертификаты. Еще одним подарком к восьмидесятилетию училища станет только построенный современный корпус "Нахимовки". Его планируют открыть уже в этом учебном году.

Борис Максудов Александр Шкарбанов Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь