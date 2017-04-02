На юге Москвы женщина выпала из окна дома и разбилась насмерть

Теги: падение Происшествие москва смерть

На юге Москвы женщина выпала из окна дома и упала на козырек подъезда. Инцидент произошел на улице Коломенский проезд. По данным источника в экстренных службах, женщина погибла. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

На юге Москвы женщина выпала из окна на козырек подъезда и погибла. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Женщина упала из окна на козырек подъезда дома по адресу: Коломенский проезд, дом 14, корпус 1. Погибла. Обстоятельства выясняются", - сказал он.

Информацию об обнаружении тела женщины по данному адресу подтвердили также в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Читайте также:

На севере Москвы из-за взрыва газового баллона сгорели восемь машин

На северо-западе Москве угнали Range Rover за 3,2 миллиона рублей

На юго-западе Москвы эвакуировали ЗАГС из-за запаха дыма