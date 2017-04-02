В результате ДТП со школьным автобусом в Швеции погибли трое

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В результате ДТП со школьным автобусом в Швеции погибли три человека. Еще 30, по данным Службы спасения, пострадали. Авария произошли на трассе E45 в провинции Херьедален. Автобус с 52 школьниками слетел в кювет и перевернулся.

В Швеции в результате ДТП со школьным автобусом погибли три человека, еще 30 пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местную Службу спасения.

Авария произошла на трассе E45 в провинции Херьедален. Автобус, который перевозил 52 школьника и шестерых взрослых, по неизвестной причине слетел в кювет, после чего перевернулся. Учащиеся ехали на горнолыжный курорт на западном побережье страны.

Пострадавших отправляют в больницы в ближайших городах Эстерсунд, Мура и Фалун на машинах и вертолетах скорой помощи. Автобус уже подняли из кювета.

"Мы подняли автобус, но, к счастью, под ним никого не было. У пассажиров разные травмы: переломы рук, ног, травмы головы, кровотечения. Многие находятся в шоке. На месте ДТП мы развернули санитарную палатку, всем пострадавшим оказывается помощь", - сообщил представитель Службы спасения.

Причины ДТП пока неясны. По данным экстренных служб, дорога была чистой - снега и льда на ней не было.