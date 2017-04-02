Следователи проводят проверку по факту обнаружения трех тел в центре Москвы

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Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тел троих мужчин в центре Москвы. По предварительным данным, все трое отравились наркотическими веществами. Тела были обнаружены в квартире на Павелецкой площади 1 апреля.

В одной из квартир в центре Москвы обнаружили тела троих мужчин. По предварительным данным, они отравились наркотическими веществами. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета столицы Юлия Иванова.

"Днем, 1 апреля 2017 года в квартире, расположенной на Павелецкой площади в Москве, обнаружены тела хозяина квартиры 1989 года рождения и его знакомых 1988 года рождения и 1990 года рождения без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти - отравление наркотическими веществами", - сказала она.

По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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