Сотрудники ДПС показали класс на фестивале экстрима в Москве

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В субботу в Москве состоялось главное событие года в мире экстремального спорта – фестиваль "Прорыв". В российскую столицу съехались лучшие спортсмены планеты, чтобы показать класс. Трюки на всём, что движется, головокружительные прыжки и дрифт – и всё это со спецэффектами. Участвовали в шоу не только экстремалы с мировым именем, но и наши сотрудники ДПС.

Последние секунды тишины – на мониторах стартовый отсчет. "Прорыв-2017" начался буквально – сквозь центральный баннер прямо на сцену спортивный внедорожник вывез ведущего, рассказал "ТВ Центр". И шоу началось. Всего через минуту громыхающий танцевальный бит более чем в сотню киловатт оказался заглушен ревом моторов и визгом покрышек.

Юбилейный десятый по счету "Прорыв-2017" – самый крупный фестиваль российского экстремального спорта. Под куполом "Олимпийского" перед многотысячными трибунами более семидесяти спортсменов со всего мира выполнили самые головокружительные трюки.

Густые облака сизого дыма от "Черных монстров". Так называется команда звезд российского дрифта. Синхронный занос двух авто – фирменный трюк от Аркадия Цареградцева и Максима Твардовского. Траектория – идеальная. Между машинами – сантиметров десять. Но спортсмены утверждают, что это далеко не самый зрелищный заезд.

"Для нас, допустим, здесь немного мало места. Мы не можем раскрыть до конца весь потенциал наших автомобилей. Но стараемся побольше надымить. Поближе друг к другу ехать, чтобы показать максимальное зрелище", - объяснил вице-чемпион восточно-европейского чемпионата по дрифту 2016 года Аркадий Цареградцев.

На глазах 25 тысяч зрителей – танец моторов. Самая именитая российская команда мотокаскадеров доказала, что квадроциклу хватает и двух колес.

"Мы прошли путь от хулиганских стритовых прохватов по улицам до выступлений на мировых аренах. И поэтому мы, конечно, рады, что сегодня здесь мы на "Прорыве". И то, что нам выпадает возможность представлять Россию на зарубежных площадках и лидировать в этой области", - сказал участник фестиваля "Прорыв-2017" Марат Канкадзе.

Под куполом "Олимпийского" одна из самых зрелищных дисциплин – мотофристайл. Десятки ревущих моторов, тяжелая артиллерия мирового экстрима, во главе с признанным хэдлайнеромТака Хигашино. Автор сотен зрелищных трюков признается – бывали и падения, и переломы, но без мотоцикла летающий японец жить не может.

"Да, это опасный спорт, всегда есть риск получить травму, но именно поэтому людям нравится этот спорт, они хотят видеть риск. Я сам хочу видеть, как я расту над собой. Я действительно боюсь 80% того, что я делаю на байке. И именно борьба с самим собой, со своими страхами толкает к улучшению результатов", - пояснил Хигашино.

Ролики, самокаты, велосипеды, мотоциклы и даже тяжелые снегоходы по воле профессионала способны летать и кувыркаться. Легенда мирового автоспорта, британец Терри Грант за рулем тяжелого внедорожника дерзко нарушает не только правила движения, но и законы гравитации. Чем тут же привлек внимание российской полиции.

"В моей повседневной жизни у меня большой выбор любимых машин, которые я вожу на дорогах. Но я никогда не гоняю на них, у меня нет штрафов за превышение скорости. И полиция меня никогда не останавливала", - рассказал Терри Гранд.

Столичная полиция и на этот раз иностранного гостя штрафовать не стала. На этой фестивальной арене действующие сотрудники ДПС Москвы – такие же участники шоу.

"Это все интересно. Экстремальные виды спорта – это красиво, зрелищно, и мы это поддерживаем, но все чтоб было в рамках закона на таких отведенных площадках. На закрытых территориях это все красиво. Мы сами рады участвовать в таких мероприятиях", - пояснил инспектор ДПС Виктор Курбатов.

Оказалось, что и полиция не прочь исполнить пару трюков. Причем весьма эффектных. И дрифт силовики освоили, и на двух колесах патруль при желании проехать сможет. Российские спортсмены в погонах – полноправные участники юбилейного фестиваля "Прорыв-2017".

Андрей Сидоренко, Константин Степанов-Молодов, Дмитрий Власов, "ТВ Центр"