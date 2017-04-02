Смотритель храма в Пакистане убил 20 своих последователей

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В Пакистане смотритель храма убил 20 своих последователей, еще четыре человека находятся в критическом состоянии. По данным полиции, прихожан избили дубинками и ножами. Убийства произошли в результате обряда очищения, подразумевающего телесные наказания, который практиковал смотритель.

Смотритель храма вместе с сообщниками убил 20 последователей в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

20 человек с колото-резанными и тупыми ранениями были обнаружены в храме. Еще четыре человека находятся в критическом состоянии. Жертвы были обнажены. По предварительным данным, они были избиты дубинками и ножами во время так называемого обряда очищения. Как сообщили в минюсте Пакистана, у смотрителя Абдула Вахида было несколько последователей, которые приходили в храм и проходили обряд, подразумевающий телесные наказания.

Вахид ранее был госслужащим. По предварительным данным, он "психически нестабилен". Как сообщили в полиции, Вахид признался в убийствах. Он и четверо его сообщников арестованы. В Минюсте отметили, что последователи Вахида регулярно посещали храм, где подвергались пыткам и избиениям.

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